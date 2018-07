Chievo Verona, la bandiera sventola ancora. Pellissier rinnova il contratto

Una storia cominciata il 22 settembre 2002 e che continuerà almeno per un altro anno. Il Chievo Verona ha annunciato con gioia il prolungamento del contratto con il suo capitato Sergio Pellissier. Il calciatore valdostano classe '79 sarà ancora una bandiera gialloblu almeno fino al 30 giugno 2019.

Per Pellissier sarà la stagione numero 17 con la maglia del Chievo Verona, 16 giocate in Serie A e una in Serie B. Il traguardo delle 500 presenze è a un passo. Pellissier ha giocato infatti 498 partite ufficiali con il Chievo, 201 da capitano in Serie A, con 135 gol segnati complessivamente.

La società gialloblu ha anche ricordato alcune curiosità. Pellissier in questa stagione ritroverà in Serie A il Parma, la prima squadra contro cui è andato in gol con la maglia del Chievo, era il 3 novembre 2002. Altra curiosità sono i portieri più battuti, alcuni dei quali non più in attività. Gli estremi difensori a cui Pellissier ha segnato più gol (5 ciascuno) sono Morgan De Sanctis, Nicola Leali ed Emiliano Viviano. Al secondo posto con 4 reti subite ci sono Gianluigi Buffon, Fernando Muslera e Sebastian Frey. Purtroppo, nessuno di questi sarà suo avversario nel prossimo campionato di Serie A.