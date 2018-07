Chievo, deferimento improcedibile. Serie A salva e senza penalizzazioni

Il Chievo Verona resta in Serie A e senza punti di penalizzazione. Erano giorni che si attendeva la sentenza del Tribunale Federale Nazionale sul caso delle plusvalenze fittizie che lo vedeva coinvolto insieme all'ormai fallito Cesena. Una sentenza attesa dalle due società deferite, ma anche dal Crotone. La procura federale aveva infatti chiesto una pesante penalizzazione per la società gialloblu, applicata allo scorso campionato. Una penalizzazione che avrebbe significato la retrocessione del Chievo e il ripescaggio del Crotone in Serie A.

Il tribunale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Chievo Verona, restituendo gli atti alla procura federale. Questo significa niente condanna per i gialloblu che non subiranno penalizzazioni né per lo scorso né per il prossimo campionato. Accolto invece il deferimento per il Cesena, che attualmente è fallito e non è iscritto a nessun campionato, ma se si dovesse iscrivere dovrà partire con una penalizzazione di 15 punti.

Nei giorni scorsi invece era stata emessa la sentenza sul Parma, squadra neopromossa in Serie A ma coinvolta in un caso di illecito sportivo. Anche in questo caso si temevano penalizzazioni applicate alla stagione passata, penalizzazioni che avrebbero annullato la promozione. La penalizzazione c'è stata, ma riguarderà il prossimo campionato di Serie A, a cui il Parma parteciperà con un penalizzazione di 5 punti.