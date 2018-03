Chievo Verona e Var, parla il presidente: "Gestione arbitrale incomprensibile"

Faccio i complimenti alla squadra perché ha messo in campo lo spirito da Chievo. Detto ciò, anche se non è questo il motivo per cui abbiamo perso, oggi è stato imbarazzante assistere alle decisioni arbitrali tra campo e Var. La gestione di tante decisioni in campo sono state incomprensibili. Ma quel che è peggio è che anche con gli interventi del Var le stesse decisioni che avrebbero dovuto essere giudicate in tutt'altra maniera, non hanno avuto la giusta e corretta valutazione. Come sempre accettiamo il verdetto del campo, ma anche nei nostri confronti ci vuole la giusta attenzione e il giusto rispetto quando si valutano tutte le situazioni di gioco.

È il presidente del Chievo Verona Luca Campedelli a parlare dopo la sconfitta dei gialloblu a San Siro contro il Milan. Campedelli chiede attenzione e rispetto per il suo club e le sue parole sembrano ancora più pesanti se confrontano con quelle dell'allenatore rossonerso Gennaro Gattuso che al termine della gara ha ammesso: "Senza il Var non avremmo vinto. Negli episodi dubbi, ci ha aiutato". E tra questi episodi, quello più importante è il gol del 2-2, prima annullato e poi concesso a Cutrone dopo che l'arbitro Mariani ha riguardato le immagini rallentate al Var. L'attaccante del Milan era sembrato in fuorigioco, ma probabilmente è Jaroszynski a tenerlo in gioco. Qualche dubbio in più invece lo si può avere sul rigore concesso al Milan nel recupero e poi sbagliato da Kessié. Anche in questo caso, il direttore di gara ha chiesto l'aiuto alla moviola in campo, fischiando solo successivamente il rigore, nonostante le immagini non chiariscano in modo del tutto incontrovertibile che il tocco con l'avambraccio di Tomovic in area sia davvero punibile con il rigore.

Degli episodi non parlano invece l'allenatore e i giocatori gialloblu. Il tecnico Rolando Maran a fine gara è rimasto amareggiato per il risultato finale, ma non per la prestazione dei suoi ragazzi. Una prestazione giudicata positiva e che se ripetuta nelle prossime gare potrebbe portare il club alla salvezza. Contento per il gol e non per il risultato l'attaccante Stepinski che come Maran ha sottolineato lo spirito positivo della squadra. "Con questa mentalità possiamo vincere le prossime partite", ha detto Stepinski. E a ribadire il concetto ci ha pensato anche l'altro autore del gol gialloblu, Roberto Inglese: "Se mettiamo in campo questa voglia, possiamo fare il risultato ovunque - ha detto Inglese - Siamo partiti un po' spaventati, ma poi abbiamo reagito alla grande. Adesso analizzeremo gli errori, per crescere e andare avanti".