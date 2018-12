Chievo Verona, Pellissier dopo il pareggio con la Lazio: «Siamo vivi»

Partita bella, risultato giusto, chiaro però che ci manca la vittoria.

Analisi lucida e secca quella del portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino dopo il pareggio di ieri, 2 dicembre, con la Lazio. Durante Chievo Social Live, Sorrentino ha commentato una partita giocata molto bene dai gialloblu contro una grande squadra. È il terzo risultato utile consecutivo, due dei quali ottenuti con avversari blasonati, ma il Chievo rimane ancora in fondo alla classifica e dopo 14 giornate è ancora l'unica squadra di Serie A senza successi. «Nella situazione in cui siamo sappiamo che fino alla fine del campionato dobbiamo fare punti con tutti», ha dichiarato Sorrentino prima di lasciare il microfono al suo allenatore Domenico Di Carlo. «Non abbiamo mollato di un centimetro né contro il Napoli né contro la Lazio - ha aggiunto Di Carlo - Stiamo giocando per costruirci un futuro migliore, con la testa libera e senza pressioni. Siamo cresciuti sul gioco e sull'atteggiamento i ragazzi sono encomiabili».

Di Carlo ha elogiato tutti, ma in modo particolare il capitano Sergio Pellissier, che ieri è andato in gol. «Siamo vivi e vogliamo vincere», ha detto Pellissier a Chievo Social Live.

