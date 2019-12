Chievo Verona - Juve Stabia, probabili formazioni | "Mussi" contro "Vespe"

Si gioca domani, 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia, l'anticipo della 16esima giornata del campionato di Serie B. Allo stadio Bentegodi, alle 21, scenderà in campo un Chievo Verona che dovrà fare a meno di Luca Garritano, oltre che degli infortunati Cesar, Giaccherini e Djordjevic. Il centrocampista cosentino deve scontare un turno di squalifica perché da diffidato è stato ammonito nel match disputato e vinto dai gialloblu contro la Cremonese.

Quattro, dunque, le assenze importanti per la squadra allenata da Michele Marcolini per l'incontro di domani con la Juve Stabia, arbitrato da Antonio Di Martino, direttore di gara della sezione di Teramo. Mentre sono cinque i giocatori di cui non potrà disporre Fabio Caserta, tecnico delle "vespe" della Juve Stabia. Agli avversari del Chievo, mancheranno Allievi, Calvano, Cissé, Tonucci e Mastalli. Due però i graditi ritorni tra gli stabiesi, che potranno schierare al centro della difesa Magnus Troest e tra gli attaccanti è tra i convocati anche Rossi.

Queste le probabili formazioni: