Chievo Verona, nessun rischio iscrizioni. E la sua tifoseria è la migliore

Non viene citato espressamente, ma è facile intuire a chi sia indirizzata la comunicazione ufficiale diffusa ieri, 28 giugno, dal Chievo Verona.

Riportiamo quanto ricevuto in data lunedì 24 giugno 2019 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B relativamente alla certificazione dei saldi attivi del Chievo Verona al 22 di giugno 2019 per la campagna trasferimenti stagione sportiva 2019/2020.

E a queste parole segue la foto della lettere ricevuta dalla Lega Serie B.

Il riferimento è ad un articolo del Fatto Quotidiano datato 27 giugno. Sul giornale diretto da Marco Travaglio venivano esaminate le iscrizioni al prossimo campionato di Serie B e i relativi problemi. Il caso più sotto i riflettori è stato quello del Palermo, ma secondo il Fatto Quotidiano ci sarebbero anche altri club in bilico. Uno di questi sarebbe il Chievo Verona, il quale ha ufficializzato diverse cessioni per certificare un saldo finanziario attivo. Saldo che, come si legge nella comunicazione pubblicata dal club gialloblu è di dieci milioni e seicentomila euro. Il problema sarebbe stato che alcune di queste cessioni avevano una data successiva al termine ultimo indicato dal regolamento, il 22 giugno. Ma il problema non sussiste ed è stata la stessa Lega di Serie B ad ufficializzarlo. Nella comunicazione diffusa dal Chievo Verona si legge infatti: «I contratti dei calciatori ceduti sono stati depositati presso la Lega competente entro la data del 22 giugno».

Per il Chievo Verona, dunque, nessun rischio iscrizione al prossimo campionato di Serie B. E, intanto, la società clivense si gode ancora una volta il premio per la tifoserie più corretta d'Italia. È stata infatti comunicata la classifica del Trofeo Fair Play intitolato a Gaetano Scirea. I tifosi del Chievo sono risultati i più corretti della Serie A, a pari merito con quelli del Sassuolo e del Torino.

