Chievo Verona - Inter, le probabili formazioni | Maran: "Noi avvelenati, serve gara perfetta"

Dopo il pareggio esterno a reti inviolate contro la Spal nel turno infrasettimanale, il Chievo Verona torna al Bentegodi per una sfida ostica per non dire proibitiva. Domenica 22 aprile alle ore 15 gli uomini di Maran affronteranno infatti l'Inter di Spalletti, impegnatissima nella corsa verso l'Europa.

Dal canto suo il Chievo è ancora immerso nella lotta per la salvezza e non potrà far sconti a nessuno, considerando anche un calendario piuttosto ostico che lo vedrà affrontare poi la Roma fuori casa e subito dopo il Crotone per un match dal sapore di vero spareggio.

I PRECEDENTI - Sono 31 nel complesso gli incroci tra Chievo ed Inter, con quest'ultima nettamente in vantaggio per quanto riguarda le vittorie, ben 19, mentre 7 sono le sfide concluse in parità e 5 i successi dei clivensi. Nella gara d'andata a San Siro, finì con una sonora cinquina rifilata dai neroazzurri alla compagine veronese.

QUI CHIEVO VERONA - Al centro della difesa clivense dovrebbe tornare titolare Bani, con il rientro anche dal primo minuto di Cacciatore lungo l'out di destra e Castro a centrocampo. In attacco a fare coppia con l'intoccabile Inglese potrebbe esserci Meggiorini, al momento ancora in ballottaggio con Stepinski.

«L'Inter è una squadra molto quadrata, - ha esordito in conferenza stampa il tecnico clivense Rolando Maran - concede e subisce pochissimo, ha un equilibrio tale che concede quasi nulla agli avversari e sono molto bravi a tornare presto in possesso di palla quando la perdono. Ha attaccanti bravi e che sanno andare in profondità, noi dovremo essere più bravi e togliere loro gli spazi. Avrei preferito arrivare a questa sfida con qualche problema di classifica in meno, ma ci arriviamo con la testa giusta, consapevoli e anche un po' "avvelenati" per il risultato dell'andata che ce lo ricordiamo ancora oggi, è rimasto "sulla pelle". Ci sono quindi tutti i presupposti per fare una gara perfetta, perché è di questo che avremo bisogno».

QUI INTER - Qualche guaio in più rispetto al collega gialloblu per il tecnico Spalletti che dovrà fare a meno per infortuinio di Gagliardini a centrocampo. Spazio dunque in mezzo a Borja Valero, mentre resta sempre in dubbio l'impiego di Vecino. Probabile la presenza di Rafinha sulla trequarti campo e di Candreva in attacco largo a destra.

«In questo finale di campionato, la partita più importante per noi è sempre la prossima. - ha detto il tecnico neroazzuro Luciano Spalletti in conferenza stampa - Dobbiamo rimanere concentrati sulla sfida di domani, possiamo fare una buona prestazione, consapevoli che in questo momento ci voglia qualcosa in più di tutte le nostre qualità. Ora dobbiamo andare oltre, gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché nulla è più rinviabile».

ARBITRO - Valeri