Chievo Verona - Frosinone, probabili formazioni | Di Carlo: «Voglio lucida follia»

I giocatori del Chievo Verona sono arrabbiati per la sconfitta contro la Sampdoria e questa reazione è piaciuta all'allenatore Domenico Di Carlo, come lui stesso ha dichiarato alla vigilia dell'ultima gara del girone di andata di Serie A.

Domani, 29 dicembre, alle 15, allo stadio Bentegodi andrà in scena uno scontro diretto per la salvezza: Chievo Verona contro Frosinone. I gialloblu, ultimi in classifica, sfidano i ciociari penultimi. In caso di vittoria dei veronesi, le posizioni in graduatoria non si invertirebbero, ma per il Chievo sarebbe il primo successo in questo campionato e uno slancio non da poco per la seconda metà della stagione. Per il Frosinone, vincere a Verona, significherebbe eliminare virtualmente una pretendente alla salvezza, per andarsela a giocare con le altre nei prossimi scontri diretti. Un pareggio servirebbe a poco e per questo entrambi gli allenatori hanno dichiarato di non volersi accontentare.

«Dobbiamo essere concentrati per la vittoria e per fare la prestazione». Questo ha chiesto Di Carlo ai suoi, consapevole che l'avversario sarà aggressivo e che i tre punti servono come l'aria a questo Chievo Verona. Di Carlo, però, ha voluto stemperare la pressione. «Voglio che tutti giochino con la testa libera, voglio coesione di squadra e quella follia lucida che ti permette di fare qualcosa in più».

Ma non basta, perché il Chievo ha offerto un'ottima prestazione anche contro la Sampdoria. Quello che è mancato è il gol. E così Domenico Di Carlo ha aggiunto un'ultima richiesta. «In attacco dobbiamo essere dei predatori, perché per vincere bisogna avere fame ed essere determinati».

Come Domenico Di Carlo, anche Marco Baroni è subentrato in panchina a stagione iniziata. E come Di Carlo anche Baroni è alla ricerca del primo successo. Finora, per lui, due pareggi in due partite, contro Udinese e Milan. «Dobbiamo scendere in campo pensando di poter compiere l'impresa di vincere a Verona - ha detto Baroni - Non andremo in campo per difenderci. Proporrò una squadra che sappia cosa fare, che trovi poi dei punti di forza, delle certezze».

L'arbitro dell'incontro sarà Gianluca Rocchi. Queste le possibili formazioni:

