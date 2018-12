Prima vittoria del Chievo, Di Carlo: «Dedicata al presidente e ai tifosi»

Doveva calciare Valter Birsa perché quella è la sua posizione, però aveva i crampi e mi ha visto molto deciso. Gli ho chiesto di lasciarmela ed è andata bene.

C'è anche questo retroscena dietro il calcio di punizione che ha deciso la partita tra Chievo Verona e Frosinone. Lo ha raccontato a Chievo Social Live Emanuele Giaccherini, l'autore del gol con cui i gialloblu hanno vinto la loro prima partita in questo campionato di Serie A, riaprendo una lotta salvezza che per il Chievo rimane ancora lunga e difficile. Sono però arrivati i primi tre punti e questo permetterà ai clivensi di passare più serenamente questa lunga pausa invernale, prima della ripresa del campionato a fine gennaio con la prima di ritorno in casa della capolista Juventus. «Abbiamo fatto il primo passo - ha aggiunto Giaccherini - Con Di Carlo abbiamo ritrovato solidità e abbiamo intrapreso la strada giusta. C'è ancora tanta salita e non so se alla fine riusciremo davvero a scalare questa montagna però, almeno, abbiamo fatto rivedere lo spirito del Chievo».

Una al presidente Luca Campedelli e una ai tifosi. Queste le dediche della vittoria fatte a fine partita dall'allenatore Domenico Di Carlo. «Non è una vittoria decisiva perché mancano ancora tante partite - ha dichiarato Di Carlo parlando del match col Frosinone - Questa è stata la vittoria della squadra, che ci porta tanto entusiasmo e noi dovremo aumentarlo partita dopo partita. Questo gruppo vale di più di quanto dice la classifica e noi dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, fiducia, coraggio e determinazione».

