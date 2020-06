Chievo Verona - Frosinone 0-0 | Sfida play off al Bentegodi senza Aglietti in panchina

Scende in campo questa sera ore 21 al Bentegodi il Chievo Verona, privo del suo allenatore in panchina che deve scontare un turno di squalifica, per affrontare il Frosinone di Alessandro Nesta per una sfida decisiva in chiave play off.

La diretta della partita

Primo Tempo

1° Calcio d'inizio al Bentegodi, palla al Chievo.

2° Colpo di testa di Obi in area, conclusione altissima. Buon Chievo in questi primi minuti.

3° Scambio rapido tra Novakovich e Tabanelli, conclusione da buona posizione che finisce fuori di poco.

12° Buona azione di Giaccherini che serve al limite Esposito, botta potente che Bardi para con un po' di affanno.



Chievo Verona (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito, Segre, Obi; Giaccherini, Vignato; Djordjevic.

A disposizione: Nardi, Cotali, Ivan, Ongenda, Garritano, Karamoko, Pavlev, Morsay, Ceter, Grubac, Zuelli, Di Noia.

Allenatore: Giunta (Aglietti squalificato)

FROSINONE (3-5-2) – Bardi; Szyminski, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Tabanelli, D’Elia; Dionisi, Novakovich.

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Gori, Paganini, Citro, Haas, Beghetto, Tribuzzi, Brighenti, Ciano, Krajnc, Ardemagni.

Allenatore: Nesta