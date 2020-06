Chievo Verona - Frosinone, le probabili formazioni | Meggio non convocato, c'è Giak

Reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia, il Chievo Verona cerca il riscatto questa sera, lunedì 29 giugno alle ore 21, sempre al Bentegodi contro il Frosinone. Una sfida che si presenta molto impegnativa e che potrebbe significare tantissimo in chiave corsa per la promozione.

Una sconfitta per i ragazzi di Aglietti potrebbe, soprattutto da un punto di vista psicologico, essere decisiva nel tarpare le ali ad ogni sogno, mentre una vittoria rilancerebbe i clivensi nella zona play off, dove proprio il Frosinone occupa la quinta piazza a sei lunghezze dai gialloblu. Mister Aglietti è squalificato e non siederà in panchina, dove non ci saranno per il Chievo nemmeno gli indisponibili Marin Cavar e Riccardo Meggiorini.

Le probabili formazioni di Chievo Verona-Frosinone

31esima giornata di serie B

CHIEVO VERONA (4-3-3): Semper, Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti, Segre, Obi, Esposito, Giaccherini, Djordjevic, Vignato.

Allenatore: Alfredo Aglietti (squalificato)

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, D'Elia; Dionisi, Novakovich.

Allenatore: Alessandro Nesta

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli