Chievo Verona - Frosinone 2-0 | Qualità e carattere per il riscatto gialloblu

Un avversario temibile, forte e motivato, ma i ragazzi di Aglietti (assente in panchina, presente e attivissimo in tribuna) hanno probabilmente messo in campo la loro migliore prestazione di quest'anno. Una vittoria secca, meritata grazie a una prova di grande organizzazione tattica, tenacia e spunti di primissimo livello dal punto di vista qualitativo.

Sin dalle prime battute è stato il Chievo a condurre il gioco, rendendosi pericoloso dalla lunga distanza con Esposito, ma anche con un tiro mancino di Djordjevic e un colpo di testa di Obi. Al 21° proprio Djordjevic è rimasto vittima di una violenta gomitata in mezzo al campo, inspiegabilmente senza che l'arbitro estraesse alcun cartellino, riuscendo comunque a proseguire il gioco pur vistosamente medicato.

Ad inzio secondo tempo entrambe le squadre hanno cercato di alzare sin da subito i ritmi e gli ospiti si sono resi pericolosi con due conclusioni dal limite, prima di Maiello e poi di Dionisi. La reazione del Chievo non si è però fatta attendere ed è arrivata grazie ad una buona combinazione tra Giaccherini, migliore in campo, e Djordjevic che, dal limite, non è però riuscito a centrare la porta. La rete del vantaggio clivense è arrivata subito dopo, al minuto 53°, con un'incursione sulla fascia destra di Dickmann che ha pennellato al centro un cross perfetto sempre per Djordjevic. L'attaccante gialloblu è stato bravissimo a proteggere la sfera e servire in appoggio a centro area l'accorrente Obi che, con un pizzico di fortuna, è riuscito a vincere un contrasto e scaraventare la palla alle spalle di Bardi.

Nemmeno il tempo di riorganizzare le idee per il Frosinone dopo il passivo subìto e il Chievo è riuscito a raddoppiare. Al 55° è infatti arrivata anche la rete di Vignato, fino a quel momento un po' in ombra, dopo una combinazione perfetta tra Obi e Giaccherini. Il capitano del Chievo defilato sulla fascia sinistra è riuscito a pescare in area il gioiellino clivense che, a dispetto della statura non elevatissima, è riuscito ad effettuare uno splendido colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Uno-due micidiale dei padroni di casa che, di fatto, ha sancito il finale di una gara bella e giocata su ritmi elevati considerando le condizioni climatiche.

La classifica dopo i tre punti conquistati questa sera contro il Frosinone torna momentaneamente a sorridere per il Chievo Verona che sale infatti a quota 45 punti e vede il secondo posto del Crotone, distante sette lunghezze, come un obiettivo non più così irraggiungibile. Di certo la corsa per i play off è quanto mai viva e agguerrita, ma il Chievo visto in campo oggi potrà senza ombra di dubbio dire la sua, a cominciare dalla prossima sfida che si giochera venerdì sera, ore 21, contro l'Entella.

La diretta della partita

Primo Tempo

1° Calcio d'inizio al Bentegodi, palla al Chievo.

2° Colpo di testa di Obi in area, conclusione altissima. Buon Chievo in questi primi minuti.

3° Scambio rapido tra Novakovich e Tabanelli, conclusione da buona posizione che finisce fuori di poco.

12° Buona azione di Giaccherini che serve al limite Esposito, botta potente che Bardi para con un po' di affanno.

21° Gomitata in mezzo al campo su Djordjevic, nessun provvedimento dell'arbitro ma vistosa medicazione per l'attaccante.

34° Bella conclusione di Djordjevic che col mancino sfiora la traversa della porta avversaria.

35° Ancora il Chievo pericoloso con Obi: traversone dalla sinistra e colpo di testa del nigeriano che finisce però alto.

38° Ammonito Esposito per un veniale contatto col gomito sulla schiena dell'avversario, incomprensibile giallo in confronto alla gomitata su Djordjevic di poco prima rimasta senza conseguenze.

45° Sono due i minuti di recupero.

Finisce qui la prima frazione di gara, più Chievo che Frosinone.

Secondo tempo

45° Al via il secondo tempo.

48° Pericoloso il Frosinone con Maiello che dal limite dell'area calcia di destro a incrociare e la palla lambisce il palo più lontano della porta di Semper.

50° Ancora Frosinone vicino al gol con Dionisi che dal limite calcia ma la palla termina alta.

51° Replica il Chievo con Giaccherini che dalla fascia sinistra pesca bene al limite Djordjevic: conclusione alta sopra la traversa.

53° Gol del vantaggio per il Chievo: cross dalla destra di Dickmann, a centro area Djordjevic controlla e fa la sponda per Obi che vince un contrasto e calcia di potenza trafiggendo Bardi.

55° Pazzesco uno-due del Chievo: cross dalla sinistra di Giaccherini pennellato sulla testa di Vignato che la gira alla perfezione alle spalle di Bardi. Il Chievo raddoppia.

64° Pericoloso il Frosinone con Zampano che serve in area Rohden, conclusione ravvicinata ma centrale che Semper para e blocca.

66° Dentro Di Noia e Garritano, fuori Obi e Vignato nel Chievo Verona.

67° Ci prova Esposito da lontano, buon destro a giro ma Bardi para.

69° Escono D'Elia e Rohden per Haas e Beghetto nel Frosinone.

72° Altro cambio nel Chievo: fuori Djordjevic e dentro Ceter.

73° Fuori Ariaudo per Ardemagni nel Frosinone.

76° Contropiede veloce del Chievo che con Garritano spreca però un 4 contro 2 invitante.

88° Saranno 4 i minuti di recupero concessi.

92° Conclusione a giro di Garritano, para semplice Bardi.

94° Triplice fischio dell'arbitro, finisce qui: vittoria importante per il Chievo.

Chievo Verona (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito, Segre, Obi; Giaccherini, Vignato; Djordjevic.

A disposizione: Nardi, Cotali, Ivan, Ongenda, Garritano, Karamoko, Pavlev, Morsay, Ceter, Grubac, Zuelli, Di Noia.

Allenatore: César (Aglietti squalificato)

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Tabanelli, D’Elia; Dionisi, Novakovich.

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Gori, Paganini, Citro, Haas, Beghetto, Tribuzzi, Brighenti, Ciano, Krajnc, Ardemagni.

Allenatore: Nesta