Il Chievo puntella ancora la difesa, dopo Rossettini ecco Federico Barba

Altro rinforzo per la difesa del Chievo Verona. Dopo Luca Rossettini, subito schierato dall'allenatore Lorenzo D'Anna nella prima partita ufficiale dei gialloblu, la società ha comunicato ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Federico Barba. Romano, classe '93, Barba ha firmato un contratto che lo lega al Chievo fino al 2022. La sua maglia sarà la numero 5.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Federico Barba ha iniziato la sua carriera da professionista nel Grosseto in Serie B. La sua esperienza più significativa in Italia l'ha avuta con l'Empoli, conquistando una promozione in Serie A e disputando due stagioni nel massimo campionato. Poi, il trasferimento all'estero, prima in Germania allo Stoccarda e poi in Spagna allo Gijon. Con la maglia della Nazionale, Barba ha giocato 15 partite, tra Under 19 e Under 20.

Due sono invece le novità in uscita, riguardanti sempre il calciomercato del Chievo Verona: Antonio Floro Flores ha risolto in modo consensuale il suo contratto con la società gialloblu; mentre Lamin Jallow si è trasferito alla Salernitana. I due quindi non parteciperanno alla tradizionale amichevole di oggi, 15 agosto, a Fosse contro il Sant'Anna. Un altro test per i gialloblu in vista della prima gara di campionato in programma sabato prossimo, 18 agosto, contro i campioni d'Italia in carica. La sfida del Bentegodi catalizza già l'attenzione di tutti perché sarà la prima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. In tanti vorranno assistere al match dal vivo, per questo è stato predisposto uno speciale piano per la viabilità che include anche la possibilità di chiudere le vie d'accesso al quartiere Stadio quando i parcheggi saranno esauriti.