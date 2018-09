Chievo, interrotto il rapporto con il direttore agli affari generali Luca Faccioli

Diversità di vedute sulla gestione della società. Nel comunicato ufficiale non c'è scritto, ma potrebbe essere questa la motivazione della separazione tra Luca Faccioli e il Chievo Verona.

Faccioli non è più il direttore degli affari generali del club gialloblu, carica ricoperta dalla stagione 2014/2015.

A Luca Faccioli - si legge nella nota ufficiale del Chievo - vanno i ringraziamenti da parte di tutta la società per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.