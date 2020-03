Sport Borgo Nuovo / Via Luigi Galvani

Chievo Verona, esonerato Marcolini. Il possibile successore è Aglietti

Il mister che l'anno scorso ha riportato in Serie A l'Hellas Verona potrebbe avere l'occasione di ripetersi con un altra squadra scaligera. Fatale per Marcolini la sconfitta con il Livorno, ultimo in classifica