Chievo Verona - Empoli probabili formazioni | Stepinski out, c'è Djordjevic

Questa sera, 30 agosto, alle 21, il Chievo Verona esordirà al Bentegodi contro l'Empoli nella seconda giornata del campionato di Serie B. L'arbitro sarà Davide Ghersini di Genova.

L'allenatore gialloblu Michele Marcolini ha convocato 23 giocatori, i quali potrebbero far parte di quel gruppo che continuerà a vestire la maglia del Chievo anche dopo lunedì 2 settembre, ultimo giorno di calciomercato. Tra i convocati, infatti, non ci sono ad esempio Hetemaj e Stepinski, giunti probabilmente alla fine della loro avventura nel club della Diga.

Mercoledì scorso, 28 agosto, il responsabile dell'area tecnica Sergio Pellissier aveva annunciato che ci sarebbero stati ancora dei cambiamenti e che ci sarebbero stati dei movimenti soprattutto in uscita. Comunque, Pellissier ha ribadito che il Chievo Verona non regala nessun giocatore, un messaggio inviato a tutte quelle squadre, Hellas Verona compresa, che speravano di prendere Stepinski ad un prezzo di favore.

L'attaccante polacco ha manifestato la sua volontà di lasciare il Chievo Verona per tornare a giocare in un club di Serie A e di sicuro queste sue esternazioni hanno influito sulla sua non convocazione per l'impegno di stasera.

Entrambi gli allenatori si aspettano una bella partita. Sia Marcolini, sia il tecnico dei toscani Cristian Bucchi riconoscono nella squadra avversaria un ostacolo difficile da superare, ma entrambi cercheranno di vincere. Marcolini vuole riportare entusiasmo nell'ambiente clivense e soprattutto vuole strappare quel risultato positivo che poteva cogliere domenica scorsa contro il Perugia e che purtroppo è mancato. Bucchi ha il vantaggio di avere a disposizione un gruppo più definito, con un'identica chiara e con uno stile di gioco propositivo. È il rendimento atleticamente che probabilmente ancora manca all'Empoli, ma questa è stata una scelta presa in fase di preparazione da Bucchi e dal suo staff.

Nel Chievo Verona mancherà sono Ceter per infortunio. Nell'Empoli sono stati recuperati e convocati sia Maietta che Antonelli ma è in dubbio la loro presenza in campo. Queste le probabili formazioni: