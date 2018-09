Chievo, punto guadagnato contro l'Empoli. D'Anna: "Solidità ritrovata"

L'importante era fare punti in uno scontro diretto per la salvezza e muovere la classifica dopo una settimana vissuta dopo una sconfitta pesante.

Si può avvertire una certa soddisfazione nelle parole del centrocampista del Chievo Verona Nicola Rigoni, intervistato in Chievo Social Live dopo la partita di ieri, 2 settembre. Soddisfazione perché i veronesi hanno pareggiato contro l'Empoli senza subire gol, dopo averne presi sei nella sconfitta contro la Fiorentina. "Il nostro campionato inizia adesso - ha aggiunto Rigoni - Lo spirito è quello giusto. Nel primo tempo siamo scesi in campo un po' contratti, poi nella ripresa abbiamo giocato più liberi mentalmente. Nel finale abbiamo capito che si poteva guadagnare un punto e allora abbiamo gestito".

È stato un Chievo inedito quello sceso in campo ieri al Bentegodi, con il debutto dal primo minuto di Filip Djordjevic in attacco con Stepinski, Obi a centrocampo e come terzino sinistro ha giocato Federico Barba. "Mi sono trovato a mio agio - ha dichiarato a fine gara il difensore - Ci siamo difesi bene contro una squadra che gioca un ottimo calcio. Abbiamo lottato e abbiamo avuto qualche occasione. Potevamo anche vincere".

Ci teniamo questo punto e anche il fatto di non aver subito reti - è stata la considerazione dell'allenatore del Chievo Verona Lorenzo D'Anna - Non abbiamo proposto molto in attacco nel primo tempo, ma abbiamo fatto meglio nella ripresa. Ciò che ci interessava di più era ritrovare la solidità e la concretezza. Vedo il bicchiere mezzo pieno e tanti aspetti positivi dopo questo pareggio. Ci sono ancora tante cose da migliorare, ma siamo solo all'inizio di questo campionato.

Campionato che nel prossimo fine settimana avrà una sosta per la Nazionale. Il Chievo tornerà in campo e metà settembre contro la Roma.