Chievo Verona, D'Anna verso l'esonero. In lizza Iachini o Ventura

Il Chievo Verona avrebbe esonerato il proprio allenatore Lorenzo D'Anna. La notizia è stata diffusa ieri, 8 ottobre, da Ansa e non è stata ancora ufficializzata dal club gialloblu. Comunque sembra certo il presidente Luca Campedelli abbia preso questa decisione proprio in questa settimana in cui il campionato di Serie A è fermo, per dare quindi al nuovo tecnico dei giorni in più per entrare in sintonia con i giocatori prima di tornare in campo.

La prossima partita del Chievo Verona sarà domenica 21 ottobre contro l'Atalanta e sulla panchina gialloblu potrebbe non esserci più seduto Lorenzo D'Anna, che nella scorsa stagione era arrivato a campionato quasi terminato e avevo portato il Chievo alla salvezza, mentre in quest'annata ha conquistato un passaggio del turno in Coppa Italia e due pareggi in otto gare di campionato. Un bottino che non è servito alla squadra per superare la soglia della penalizzazione. Il Chievo è infatti ancora ultimo in classifica con -1.

Su i successori di D'Anna i nomi che circolano sono quelli di Giuseppe Iachini, che nel Chievo Verona ci ha anche giocato, Giampiero Ventura e Walter Zenga. Meno probabile un ritorno di Luigi Delneri o l'arrivo di Davide Nicola.