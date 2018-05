Il Chievo Verona è tornato a vincere e non vuole fermarsi a Bologna

Abbiamo dimostrato che il Chievo è forte e dobbiamo giocare con lo stesso spirito anche contro il Bologna per vincere ancora.

Alla fine della partita di ieri, 6 maggio, tra Chievo Verona e Crotone, Mariusz Stepinski era doppiamente contento. L'obiettivo più importante era conquistare i tre punti e i gialloblu lo hanno raggiunto. E lo hanno raggiunto anche grazie ad un gol del polacco che per la seconda volta in questa stagione (la prima era stata a Cagliari) ha potuto gioire per il succusso e per la rete segnata. Un successo arrivato al termine di una settimana complicata per i gialloblu con l'esonero di Rolando Maran e l'arrivo di Lorenzo D'Anna, il quale al suo esordio da allenatore di Serie A ha subito vinto. "I miei atleti hanno messi in campo tutto: concentrazione, attenzione, determinazione - ha commentato D'Anna a Chievo Social Live - Sono stati esemplari, hanno sofferto, non hanno mai staccato la spina e ci hanno creduto fino all'ultimo minuto".