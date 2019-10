Chievo Verona - Crotone probabili formazioni | Tornano Giak e Ceter

«Il Crotone ha dimostrato di essere la migliore squadra in questa prima parte del campionato di Serie B». Lo ha detto Michele Marcolini, allenatore del Chievo Verona, alla vigilia del turno infrasettimanale di questa sera, 29 ottobre. Chievo Verona e Crotone si affrontano al stadio Bentegodi e a dare il fischio d'inizio alle 21 sarà l'arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Sarà dunque doppia la difficoltà per i gialloblu. La prima difficoltà sarà quella di affrontare la capolista, che nelle ultime cinque gare ha guadagnato tredici punti e che al momento può vantare la migliore difesa del torneo cadetto. La seconda difficoltà sarà quella di giocare a pochi giorni dalla lunga trasferta di Cosenza, in cui il Chievo ha colto un punto e in cui ha perso Vignato per infortunio durante il riscaldamento. «Vignato non ci sarà contro il Crotone, ma recuperiamo Giaccherini e Ceter», ha annunciato Marcolini, il quale ha inserito proprio i nomi dei due ormai ex infortunati nella lista dei convocati per stasera. Più lunga invece la lista degli atleti che non saranno a disposizione di Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone. Tra i non convocati per il match del Bentegodi ci sono Gigliotti, che deve scontare l'ultimo turno di squalifica, e gli infortunati Curado, Marrone, Maxi Lopez, Nalini e Ruggiero.

Queste le probabili formazioni per stasera: