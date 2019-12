Chievo Verona - Cremonese, probabili formazioni | Cesar e Giak indisponibili

Forte distorsione alla caviglia destra e uno stiramento di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Questa l'entità dell'infortunio rimediato dal capitano del Chievo Verona Bostjan Cesar domenica scorsa, 1 dicembre, durante la partita persa contro il Trapani. «Una prima valutazione effettuata ha escluso infrazioni ossee - ha comunicato la società gialloblu - Cesar sarà rivalutato attraverso visite specialistiche nei prossimi giorni». Quindi ancora non è stato stimato il periodo di assenza di Cesar, che comunque domani, 7 dicembre, non sarebbe potuto scendere in campo contro la Cremonese perché squalificato. Il Chievo Verona dovrà quindi trovare un'alternativa al centro della difesa per la sfida numero 15 di questo campionato di Serie B. Sfida che i gialloblu giocheranno al Bentegodi contro i grigiorossi lombardi, con fischio d'inizio alle 18 dell'arbitro Manuel Volpi di Arezzo.

A guardar la classifica, l'ostacolo della Cremonese non sembrerebbe così insormontabile per un Chievo Verona che naviga in zona playoff, mentre gli avversari di domani sono a +1 dalla zona playout. Ma l'allenatore del Chievo Michele Marcolini non guarda la classifica ma guarda la rosa a disposizione di mister Marco Baroni. «La Cremonese è una squadra completa in tutti i ruoli e molto forte - ha detto Marcolini - Hanno incontrato delle difficoltà, ma hanno tutte le capacità e le possibilità per lottare per la promozione».

Quindi vincere domani sarebbe davvero importante per un Chievo Verona che vuole voltare pagina dopo la sconfitta col Trapani. Ma ancora più importante potrebbe essere una vittoria per la Cremonese che vuole scalare la classifica e che viene da un turno felice di Coppa Italia. Martedì scorso, 3 dicembre, i lombardi hanno eliminato l'Empoli con una rete di Claiton e ad agli ottavi di finale sfideranno la Lazio. Il successo in Coppa Italia ha dato fiducia al gruppo e pare abbia dato certezze anche al tecnico Baroni che a Verona potrebbe riproporre il 3-4-2-1, cambiando però qualche interprete.

Oltre a Cesar, il Chievo Verona dovrà fare a meno anche di Giaccherini, fermato sempre dal fastidio al polpaccio. Nella Cremonese, invece, l'unico non disponibile dovrebbe essere Boultam. Queste le probabili formazioni: