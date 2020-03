Chievo Verona - Cosenza, probabili formazioni | Out Garritano e Ceter

«Vincere per restare agganciati a chi ci precede», è la richiesta di Alfredo Aglietti, allenatore del Chievo Verona. «Vincere per riprendere il nostro cammino», è la richiesta di Giuseppe Pillon, allenatore del Cosenza. La partita che entrambi vogliono vincere è quella che stasera, 9 marzo, alle 21, si giocherà a porte chiuse (causa coronavirus) allo stadio Bentegodi di Verona. È il posticipo del lunedì della 28esima giornata del campionato di Serie B: Chievo Verona contro Cosenza, arbitra Niccolò Baroni di Firenze, diretta streaming su VeronaSera.

Entrambe le squadre, con una vittoria, guadagnerebbero una posizione di classifica: il Chievo Verona andrebbe a 41 punti, ottavo in classifica e a due punti dalla zona playoff; il Cosenza salirebbe al terzultimo posto in classifica, davanti a Trapani e Livorno.

La probabile formazione del Chievo Verona potrebbe essere la stessa vista in campo mercoledì, 4 marzo, contro l'Ascoli. I convocati sono più o meno gli stessi, con le assenze di Garritano e Ceter a cui si aggiunge quella del terzo portiere Pavoni. Più difficili le scelte per Pillon, che non ha potuto portare a Verona Bruccini e D'Orazio per la paura del coronavirus.

Questi i titolari che potrebbero scendere in campo stasera: