Plusvalenze, Chievo condannato. Multa e tre punti di penalizzazione

L'ammenda per il club gialloblu è di 200mila euro. Inibizioni di tre mesi per il presidente Luca Campedelli e di un mese e mezzo per i consiglieri Piero e Giuseppe Campedelli e Michele ed Antonio Cordioli