Chievo Verona in cerca di un allenatore, tra i papabili c'è Marcolini

Non c'è solo l'Hellas Verona alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. Domenico Di Carlo si è accasato al Vicenza e quindi per il Chievo Verona al momento è vuota la casella del tecnico. In realtà, sarebbe sguarnita anche quella del direttore sportivo, dopo l'interruzione della collaborazione con Giancarlo Romairone, ma quella pare essere occupata dal capitano Sergio Pellissier che proprio quest'anno ha dato l'addio al calcio giocato.

Tra le squadre che il prossimo anno giocheranno in Serie B e che ancora non hanno scelto un allenatore, il Chievo Verona pare essere quella con la lista di possibili tecnici più lunga. Il candidato numero uno sembra essere Michele Marcolini, pronto a lasciare l'AlbinoLeffe. Marcolini è corteggiato anche dal SudTirol, il quale però potrebbe ritirarsi se il tecnico non accetterà entro breve la proposta dei bolzanini.

Gli altri allenatori che sono stati accostati al Chievo Verona e che pare non siano stati ancora scartati sono Beppe Iachini, Alessio Dionisi, Mauro Zironelli e Vincenzo Italiano.

Una volta annunciato il nome del prossimo allenatore, il Chievo potrebbe definire in modo dettagliato il progetto per la prossima stagione. Si prevede un gruppo composto da giovani di talento, affiancati da quei senatori che sposeranno la causa gialloblu. Si fanno già i nomi di Tomovic, Cesar e Meggiorini, tra coloro che sicuramente resteranno in riva all'Adige. Potrebbe restare anche Giaccherini, mentre la società sta valutando le offerte per Stepinski, Bani, Leris, Kiyine, ma c'è mercato anche per altri atleti come Hetemaj, Rigoni e Barba.

