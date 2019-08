Chievo, arriva il difensore svizzero Cavar. Nicola Rigoni va al Monza

Un acquisto dopo una serie di cessioni. Ieri, 31 luglio, il Chievo Verona ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal Winterthur le prestazioni sportive di Marin Cavar, difensore svizzero classe '99. Pare però che i gialloblu non potranno contare subito su di lui perché, nel corso di un'amichevole tra il Winterthur e lo Stoccarda, il centrale 20enne si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Quindi, Cavar dovrebbe saltare tutta la prima parte della stagione.

L'arrivo del difensore svizzero a Verona segue un paio di cessioni fatte dalla società di via Galvani. I rumors di mercato si sono concretizzati per Nicola Rigoni, il quale ha terminato la sua avventura in gialloblu. La sua carriera proseguirà al Monza. Ed anche Strahinja Tanasijevic non giocherà nella Serie B italiana con il Chievo Verona. Il giocatore è stato ceduto al Paris, squadra che gioca in Ligue 2, in Francia.

Nessun altro affare di calciomercato è stato reso ufficiale dal Chievo Verona, ma questo non significa che la società sia ferma. C'è un forte interessamento per il centrocampista del Genoa Andras Shafer, mentre in uscita Leris e Tomovic piacciono alla Spal e Jaroszynski potrebbe accasarsi alla Salernitana.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!