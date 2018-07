Chievo Verona, il calendario della Serie A. Inizio in salita con la Juventus

Lo stadio Bentegodi sarà la prima arena in cui scenderanno in campo i campioni d'Italia della Juventus, rafforzati dal colpo di mercato più importante degli ultimi tempi per il calcio italiano: l'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero dal Real Madrid.

La luce della stella portoghese illuminerà Verona nella prima giornata della Serie A Tim. Lo si è saputo ieri, 26 luglio, quando è stato svelato il calendario del prossimo campionato di calcio italiano. Si comincia nel fine settimana del 18-19 agosto con Chievo Verona-Juventus. Per i gialloblu di Lorenzo D'Anna, dunque, subito l'avversario più difficile da affrontare. Duro anche il secondo turno per il Chievo, con la prima trasferta che sarà allo stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Poi il primo scontro salvezza contro la neopromossa Empoli.

La Serie A quest'anno si chiuderà il 26 maggio e avrà tre turni infrasettimanali: il 26 settembre, il 26 dicembre e il 3 aprile 2019. Quattro le soste previste per gli impegni della Nazionale: il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo 2019. Il girone di andata si concluderà con il 2018, mentre il girone di ritorno riprenderà il 20 gennaio, lasciando quindi un po' di riposo ai calciatori all'inizio del nuovo anno.

