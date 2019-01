Chievo Verona, mercato in salita. Valter Birsa tentato dal Cagliari

L'anno nuovo potrebbe portare un Chievo Verona nuovo ai suoi tifosi. Il campionato di Serie A è fermo, ma è ripartito il calciomercato, con i gialloblu che dovrebbero trovare rinforzi per affrontare un girone di ritorno in salita. In quanti però sarebbero disposti a vestire la maglia dell'ultima in classifica? Rispondere a questa domanda significa descrivere le difficoltà di una società anche nel mercato di riparazione. Difficoltà nel reperire giocatori che possano aiutare la rimonta in campionato. Difficoltà nel trattenere i pezzi pregiati della rosa.

Il gialloblu che sembra più vicino a lasciare Verona è Valter Birsa. Le voci di mercato lo danno in partenza verso Cagliari, dove ritroverebbe Rolando Maran e dove dovrebbe prendere il posto di un altro ex, Lucas Castro, fermato da un brutto infortunio.

Pochi anche i nomi di coloro che potrebbero arrivare alla corte di Domenico Di Carlo. Dal Torino potrebbe arrivare la giovane ala italiana Simone Edera, che piace però anche a Spal e Parma. Il Chievo Verona è accostato inoltre anche al nome dell'Inter per un affare che riguarda il portiere brasiliano Brazao. Il giocatore non sarebbe tesserabile dall'Inter in quanto extracomunitario. La società neroazzurra potrebbe così acquistarlo dal Cruzeiro insieme al Chievo, in attesa che il giovane classe 2000 ottenga il passaporto brasiliano.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!