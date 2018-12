Chievo Verona - Cagliari, le probabili formazioni per la Coppa Italia

La Coppa Italia torna con il 4° turno, che mette di fronte il Chievo Verona ed il Cagliari allo stadio Bentegodi, alle ore 20.45 di mercoledì 5 dicembre, con il match che sarà trasmesso in diretta su Raisport.

Ultimo in classifica, il club della diga arriva da tre pareggi consecutivi in campionato, tra i quali quelli con Napoli e Lazio ottenuti sotto la guida di Di Carlo. La ricerca della giusta quadratura della squadra, per il tecnico è dunque appena iniziata e la sfida di mercoledì sera potrebbe rivelarsi un buon banco di prova contro una diretta rivale.

Maran torna al Bentegodi da avversario, ma nonostante la buon posizione di classifica non trova la vittoria in Serie A proprio dalla sfida contro i clivensi del 28 ottobre. Una vittoria, che significherebbe passaggio del turno, potrebbe dare quindi una nuova spinta alla formazione sarda.

QUI CHIEVO VERONA - Privo di Jaroszynski, Tomovic, Pucciarelli e Seculin, Di Carlo potrebbe sfruttare l'occasione per far riprendere la condizione a chi ha giocato meno e a coloro da poco rientrati dall'infortunio. Semper potrebbe quindi partire dal primo minuto tra i pali, con Cacciatore pronto a correre sulla destra e Barba dall'altra parte, mentre potrebbe tornare al centro della difesa. A centrocampo dovrebbe esserci un'occasione per Rigoni e Giaccherini, mentre in attacco si candida a partire dal primo minuto la coppia Stepinski-Djordjevic.

QUI CAGLIARI - Anche Maran dovrebbe affidarsi al turnover per far rifiatare chi ha accumulato più minuti nelle gambe. Privo di Castro e Lykogiannis, l'allenatore deve sciogliere alcuni dubbi, ma in porta dovrebbe esserci l'ex Hellas Rafael, mentre è probabile che venga concesso del riposo a Srna e Pavoletti. Pisacane potrebbe quindi partire dall'inizio, così come Cerri, mentre sono in ballottaggio Sau e Pavoletti.

ARBITRO - Luigi Nasca di Bari.

PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Cacciatore, Bani, Cesar, Barba; Obi, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Pisacane, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Barella, Cigarini, Dessena; Sau, Farias; Cerri.

