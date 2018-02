Chievo Verona - Cagliari, probabili formazioni | Maran: "In campo arrabbiati"

Non li voglio spaventati, ma arrabbiati.

È così che l'allenatore del Chievo Verona Rolando Maran vuole i suoi giocatori in campo domani, 17 febbraio, nella 25esima giornata del campionato di Serie A. I gialloblu giocheranno contro il Cagliari allo stadio Bentegodi e il fischio d'inizio sarà alle 18. Il direttore di gara sarà Luigi Nasca di Bari.

Maran ha parlato da tecnico ma anche da tifoso del Chievo Verona e ha espresso alla vigilia della partita contro i sardi tutta la delusione per il momento difficile che il Chievo sta attraversando. L'ultima vittoria conquistata dai gialloblu è quella contro la Spal, a novembre, poi solo pareggi e sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra veronese in una zona della classifica pericolosamente vicina a quella della retrocessione. Ma nonostante la delusione per questo momento di crisi, i gialloblu hanno lavorato con forza e unità per uscire da questo periodo buio.

Vogliamo accantonare la delusione per concentrarci sulla partita e ottenere una prestazione capace di interrompere questo momento negativo - ha detto Maran - Sto cercando di mettere in campo dei giocatori che vanno recuperati e sapevamo che avrammo potuto pagare dazio per questo. Son convinto che ne abbiamo pagato più del dovuto, ma non dobbiamo piangerci addosso. Dobbiamo avere l'adrenalina a mille.

Diego Lopez, allenatore del Cagliari, proprio perché il Chievo Verona non vince da tanto è particolarmente attento e ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere quella mentalità positiva che ha permesso agli isolani di cogliere tre risultati utili consecutivi. "Dovremo essere concentrati e determinati, stando attenti alle palle inattive, sia quelle contro che a favore", ha detto Lopez.

Dando invece un'occhiata ai convocati, nel Chievo torna dalla squalifica Fabrizio Cacciatore, svuotando così la lista degli indisponibili. Nel Cagliari, invece, c'è il colombiano Ceter ma mancheranno per infortunio Cigarini, Romagna e Giannetti. Faragò è convocato anche se ha ripreso ad allenarsi da poco. Difficile prevedere con esattezza le scelte dei due allenatori, ma questi potrebbero essere i ventidue giocatori che scenderanno in campo domani dal primo minuto: