Due eurogol salvano il Chievo a Bologna. "Vincere così è ancora meglio"

I gialloblu del Chievo Verona avrebbero voluto festeggiare già ieri, 13 maggio, con una giornata di anticipo l'obiettivo raggiunto della salvezza. Il loro dovere l'hanno fatto, vincendo 2-1 in casa del Bologna, ma i risultati provenienti dagli altri campi non hanno ancora sancito la fine delle ostilità tra le squadre che lottano per restare in Serie A. Serviranno gli ultimi 90 minuti di questo campionato per decidere chi retrocederà insieme a Benevento ed Hellas Verona. Cinque le squadre che ancora rischiano con Crotone e Spal a 35 punti, Cagliari a 36 e Udinese e Chievo Verona a 37. Di queste cinque solo una retrocederà e le probabilità che il Chievo chiuda la stagione terzultimo sono veramente basse, vuoi per i punti di vantaggio sulle inseguitrici e vuoi perché l'ultima partita i gialloblu la giocherranno al Bentegodi contro il già retrocesso Benevento.

"Se il Chievo si salva è perché andiamo di pari passo con la nostra gente. Loro ci stanno dando una spinta e noi li stiamo ringraziando con le prestazioni", è stato il commento dell'allenatore gialloblu Lorenzo D'Anna che ha voluto ringraziare i tifosi che stanno sostenendo la squadra. D'Anna ha lasciato un giorno di riposo ai suoi atleti, ma non se l'è concesso per lui, che con la testa è già alla preparazione della partita con il Benevento. "Contro il Benevento noi giocheremo per vincere perché abbiamo una motivazione più grande, quindi ci godiamo questa vittoria ma da martedì ci prepariamo per l'ultima partita", ha aggiunto Emanuele Giaccherini, autore del gol del pareggio contro il Bologna. "Un gol bello e importante - lo ha descritto Giaccherini - Ci ha dato morale e ci ha dato una spinta verso la vittoria. Vincere era l'importante, poi quando la vittoria arriva con dei gol così belli è ancora meglio".

Una rete bella per coordinazione e precisione quella di Giaccherini, una rete diversa ma altrettanto bella quella di Roberto Inglese. "Rispetto agli altri gol che ho fatto con il Chievo, questo ha un peso specifico diverso - ha commentato l'attaccante - Ci ha portato questi tre punti fondamentali, ma la vittoria e questo bel finale di stagione è merito di tutti. Meritavamo un'altra classifica, ma ci ritroviamo in questa situazioni e da uomini ne usciremo".