Chievo Verona - Benevento, le probabili formazioni | Sfida tra Marcolini e Inzaghi

Il Boxing Day della Serie B, valido come diciottesima giornata, mette di fronta Chievo Verona e Benevento allo stadio Bentegodi, con il fischio d'inizio fissato per le ore 15 del giorno di Santo Stefano.

È un periodo a corrente alternata per la formazione clivense, che dopo un inizio di stagione complicato aveva trovato alcuni risultati utili, mentre ora fatica a trovare continuità. Marcolini e i suoi stazionano attualmente in piena zona play off e una vittoria sulla capolista potrebbe dare ulteriore consapevolezza ai mussi, oltre a consegnare loro tre punti importantissimi e accorciare la classifica.

La squadra guidata da Pippo Inzaghi si è già laureata Campione d'Inverno, in virtù dei 9 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (il Pordenone): un divario che mai nessuno aveva saputo costruire già a questo punto della stagione, da quando si assegnano i 3 punti per la vittoria (1994/1995). Un ruolini di marcia impressionante, che la Strega vuole mantenere per aggiudicarsi il prima possibile la promozione.

I PRECEDENTI - Le due formazioni si sono scontrate una volta sola al Bentegodi, durante la stagione 2017/2018 in Serie A, quando a decidere la sfida fu la rete di Inglese.

QUI CHIEVO VERONA - Per la delicata sfida alla capolista, Marcolini dovrebbe affidarsi alla coppia d'attacco Meggiorini-Djordjevic, con Rodriguez possibile alternative e Vignato dietro le due punte. Vista l'assenza di Obi, a centrocampo dovrebbero trovare spazio Segre, Esposito e Di Noia, mentre Dickmann e Cotali sono i principali candidati al ruolo di terzini.

QUI BENEVENTO - Inzaghi va a caccia della sesta vittoria consecutiva e si affida all'ex Hetemaj, che con Schiattarella e Viola, dovrebbe comporre la linea mediana dietro Kragl e Sau, che sosterranno l'unica punta Coda.

ARBITRO - Juan Luca Sacchi di Macerata.

Le probabili formazioni

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre, Esposito, Di Noia; Vignato; Meggiorini, Djordjevic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda.