Chievo lanciato, Marcolini: «Continuano così: compatti e organizzati»

È stata una bella giornata quella di ieri, 20 ottobre, per il Chievo Verona. Con l'Ascoli è arrivata la seconda vittoria consecutiva e la prima al Bentegodi di tutto il 2019. Uno di quei successi che scaccia ogni nube dal cielo gialloblu e che permette alla squadra di affrontare al meglio un'altra settimana di lavoro in vista del prossimo impegno, in programma sabato 26 ottobre in casa del Cosenza.

«Ci voleva questa prima vittoria in casa, speriamo la prima di una lunga serie», ha dichiarato Riccardo Meggiorini, l'autore del gol che ha sbloccato la partita.

È stata probabilmente la compattezza, la qualità del Chievo Verona che ieri ha fatto la differenza. «Temevamo la capacità dell'Ascoli di attaccare gli spazi e non glielo abbiamo concesso - ha commentato l'allenatore Michele Marcolini - Solo nei primi dieci minuti del primo tempo siamo stati meno dinamici, ma poi l'uomo in più ci ha aiutato e siamo cresciuti. Dobbiamo continuare ad essere così: compatti, organizzati e speriamo anche più concreti».

Ieri, infine, è stata una bella giornata anche per Emanuel Vignato, che ha segnato il suo primo gol in Serie B, il gol che ha chiuso l'incontro e che lui ha dedicato alla sua famiglia. «Sono felicissimo per questa rete davanti ai nostri tifosi - ha detto Vignato - Avevamo il controllo della partita, ma sull'1-0 non si sa mai cosa può succedere. È stato quindi importate segnare il secondo gol. Devo ringraziare anche Rovaglia per l'assist e credo che sia stato bello anche vedere che la rete sia nata da due ragazzi come noi, cresciuti nel settore giovanile»