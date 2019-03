Chievo, stagione finita per Schelotto. «Mi devo operare al ginocchio»

«Un momento brutto nella mia carriera calcistica», condiviso con una storia su Instagram da Ezequiel "Galgo" Schelotto, giocatore argentino arrivato nel mercato di gennaio al Chievo Verona.

Nei prossimi giorni farò un intervento al ginocchio che mi lascerà fuori dal campo per alcuni mesi - ha scritto Schelotto sul suo profilo social - Mi dispiace di cuore non esserci fino alla fine del campionato, mi rompe l'anima. Ce la metterò tutta per recuperare.