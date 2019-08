Chievo, preso Andras Schafer. In vista anche uno scambio con la Spal

Il mercato del Chievo Verona continua a dimostrarsi piuttosto movimentato, sia in entrata che in uscita, per permettere a Marcolini di avere quanto prima la rosa al completo a sua disposizione.

In entrata, la società ha comunicato "di aver acquisito dal Genoa CFC in prestito fino al 30/06/2020, le prestazioni sportive del centrocampista Andras Schafer, nato a Szombathely il 13/04/1999.

Dopo essere cresciuto come calciatore nel Settore Giovanile dell’MTK Budapest, Schafer ha esordito in Prima squadra contro il Gyirmot l’1 aprile 2017. Nello scorso gennaio è stato acquistato dal Genoa e aggregato alla formazione Primavera".

Nel frattempo con la Spal sembra essere in via di definizione lo scambio Tomovic-Vaisanen: il difensore finlandese infatti sarebbe un profilo gradito ai clivensi. Chi invece non dovrebbe andare a Ferrara è Stepinski, con il club della diga deciso a non svendere il proprio giocatore.

Nel frattempo è stata segnalata un'improvvisa accelerazione nella trattativa con la Sampdoria per Vignato. I blucerchiati infatti sarebbero decisi ad anticipare la Lazio.