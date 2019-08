Chievo Verona, la Sampdoria mette nel mirino il talento Emanuel Vignato

Continua ad essere in fermento il calciomercato del Chievo Verona, che dopo essere retrocesso in Serie B, sta cercando di rinnovare la rosa da consegnare nelle mani di Marcolini per la prossima stagione.

Per farlo però il club della diga ha avviato un campagna di cessioni utile a fare cassa e che coinvolge il gioiellino Emanuel Vignato: sul classe 2000 infatti insiste la Sampdoria, con il club clivense che chiederebbe 6 milioni di euro per la cessione, secondo la Gazzetta dello Sport.

Anche Mariusz Stepinski ha attirato le attenzioni di una squadra di Serie A, ovvero della Spal. L'attaccante potrebbe approdare a Ferrara, con la società biancazzurra che nella trattiva vorrebbe inserire uno tra Gabriele Moncini, Alberto Paloschi e Sauli Vaisanen.

Sul fronte delle entrate, il Chievo Verona sarebbe vicino ad ingaggiare in prestito Jacopo Segre, centrocampista classe 1997 del Torino che l'anno scorso ha vestito la maglia del Venezia. Sempre con i granata, il club della diga avrebbe avviato le trattative per aggiudicarsi, temporaneamente, le prestazioni dell'attaccante Vincenzo Millico.