Chievo, inizia il dopo-Inglese: riscattato dal Nantes, Stepinski è tutto gialloblu

L’A.C.ChievoVerona comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Mariusz Stepinski dall’F.C.Nantes. Il contratto con il calciatore avrà durata fino al 30 giugno 2021. Approdato in gialloblù nell’agosto scorso, l’attaccante nato a Sieradz (Polonia) il 12 maggio 1995, nella stagione 2017/2018 ha totalizzato 22 presenze impreziosite da 5 reti. La prima segnatura con il ChievoVerona nel suo match d’esordio contro il Cagliari alla 6^ Giornata di campionato diventando così il secondo straniero nella storia del club a realizzare la prima rete all’esordio, il primo fu Oliver Bierhoff nella stagione 2002/2003. I quattro ulteriori goal realizzati dall’attaccante polacco sono stati segnati rispettivamente contro il Milan alla 29^ Giornata, Napoli alla 31^ Giornata, Inter alla 34^ Giornata e quella decisiva contro il Crotone alla 36^ Giornata.

Questo il comunicato del club della diga, che annuncia così l'acquisto della promettente punta polacca. Ma le manovre di mercato per il dopo-Inglese, approdato al Napoli, non si fermano qua: le voci di mercato infatti vedono l'Udinese intenzionata a cedere Perica, attaccante che interessa a Campedelli. Da vedere quindi se ci saranno margini di trattativa, nel frattempo Depaoli ha dovuto abbandonare il ritiro dell'Under 21 per problemi fisici e non potrà quindi disputare le amichevoli con Francia e Portogallo.