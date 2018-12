Chievo, tanta fiducia dopo il pareggio con l'Inter. «Può succedere di tutto»

Abbiamo dimostrato che lottiamo fino all'ultimo secondo, che siamo cresciuti e che non vogliamo mollare la Serie A.

A Chievo Social Live, ieri 22 dicembre, dopo la partita contro l'Inter, il capitano del Chievo Verona Sergio Pellissier ha usato queste parole per commentare il pareggio per 1-1, raggiunto al 91' grazie ad un suo gol. L'impresa compiuta sarebbe stato battere i neroazzurri al Bentegodi, ma già un pareggio, il sesto consecutivo, contro una squadra costruita per affrontare la Champions League e per lottare per il vertice della classifica è un ottimo risultato. Il Chievo resta ultimo in classifica, ma non smette di credere nella salvezza. «Questo risultato ci deve dare entusiasmo - ha proseguito Pellissier - Può succedere di tutto nel calcio. Abbiamo tutti la mentalità giusta, ci aiutiamo l'un con l'altro e così possiamo farcela con tutti».

«Abbiamo concesso all'Inter un buon quarto d'ora del primo tempo e le grandi squadre ti puniscono - ha aggiunto il mister Domenico Di Carlo nel dopo partita - Ma nel secondo tempo mi è piaciuto l'atteggiamento, siamo andati ad aggredire alti e chi è entrato dalla panchina ha giocato molto bene. Abbiamo guandagnato un punto meritatamente». Il tecnico gialloblu ha assicurato che la squadra lavorerà ancora di più per far arrivare la prima vittoria in questo campionato, senza però mettere troppa pressione ad un gruppo che prima della fine del 2018 ha due partite ravvicinate, a Santo Stefano contro la Samp e poi l'ultima del girone d'andata contro il Frosinone. «A Genova sarà molto difficile, ma ci giocheremo le nostre carte e sono convinto che torneremo a casa con dei punti», dichiarato il portiere del Chievo Stefano Sorrentino.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!