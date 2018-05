Il Chievo presenta il nuovo tecnico D'Anna: "Ritroviamo fiducia e autostima"

Tutte le scelte sono difficili e questa è stata una delle più complicate. Con Maran sono stati anni bellissimi, senza di lui questa società non sarebbe cresciuta, per questo gli auguro le più grandi fortune. D’Anna? Personalmente lo ritengo l’unico che possa ora incidere su questa squadra e sulla società . Per lui è una promozione e gli auguro il meglio. È diventato un ottimo allenatore, è giusto dargli questa opportunità.

Queste, in sintesi le parole del presidente Luca Campdelli alla presentazione del nuovo allenatore del Chievo Verona, Lorenzo D'Anna, storica bandiera del club della diga promosso dal ruolo di tecnico della Primavera.

D'Anna è chiamato a sostituire Maran, esonerato dopo la sconfitta con la Roma, e guidare la squadra ad una salvezza che fino a metà stagione sembrava scontata e che invece adesso si è fatta decisamente complicata.

Vivo il momento con entusiasmo e tanta determinazione - ha detto D'Anna -. Ho una grande responsabilità nel sostituire un ottimo allenatore come Maran. Conosco bene il presidente: la sua chiamata è stata breve e intensa. Io e tutti i componenti dello staff vogliamo metterci al fianco dei ragazzi e combattere in campo insieme a loro. Crediamo in ognuno di loro, se abbiamo deciso di accettare questa sfida è per questo motivo. Ritroviamo fiducia e autostima.