Vacanze finite e il Chievo torna al lavoro. E Birsa s'avvicina al Cagliari

Vacanze finite in casa Chievo Verona. Il ritrovo per la squadra è stato fissato alle 12.30 a Veronello, mentre alle 14.30 si svolgerà il primo allenamento del 2019 agli ordini di Domenico Di Carlo in vista della ripresa del campionato di Serie A, che vedrà il club della diga sfidare la capolista Juventus alle ore 19 di lunedì 21 gennaio.

Ma a tenere banco ora sono soprattutto le voci di mercato, che vedono Valter Birsa oramai prossimo a trasferirsi a Cagliari, dove ritroverà Maran e Castro (ora infortunato). I veronesi sperano in questo modo di fare cassa per poter poi rinforzare la rosa e dalla Sardegna potrebbe tornare all'ombra della diga Diego Farias, per dare maggiore pericolosità in attacco. Sul fronte delle uscite c'è da registrate l'interesse di Empoli e Torino per Bani, mentre su Hetemaj c'è sempre il Brescia. Pucciarelli nel frattempo ha attirato le attenzioni di alcuni club di Serie B come Benevento e Perugia, mentre dopo Kiyine il Napoli avrebbe messo nel mirino anche due primavera: Emanuel Vignato e Musa Juwara.

La società sta cercando di muoversi anche in entrata, per cercare di mettere Di Carlo nelle migliori condizioni per inseguire la salvezza. Passi in avanti sarebbero stati fatti per aggiudicarsi il terzino Dell'Orco, in uscita dal Sassuolo, mentre l'ipotesi di scambio Stepinski-Paloschi con la Spal sembra raffreddarsi sempre più. Per l'attacco quindi i nomi da seguire sarebbero quelli di Bergessio, Thereau, Kean e Kownacki.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!