Chievo, aperta la caccia al biglietto per la I° di campionato con la Juve

L'inizio della Serie A 2018-2019 è sempre più vicino, con il Chievo Verona che nel weekend del 18-19 agosto (data e orario precisi devono ancora essere comunicati) ospiterà allo stadio Bentegodi la Juventus Campione d'Italia, con il possibile debutto di Cristiano Ronaldo.

L'arrivo del cinque volte Pallone d'Oro nel nostro campionato ha scatenato la fantasia degli appassionati e la conseguente caccia al biglietto per la "prima" del fenomeno portoghese.

Il club della diga quindi ha comunicato, tramite il proprio sito, "che inizierà mercoledì 1 Agosto alle ore 15.00, attraverso il circuito Listicket (gruppo Ticketone), la prevendita dei biglietti per la gara ChievoVerona – Juventus, 1^ Giornata di Serie A 2018/19.

Contestualmente si informa che la Campagna Abbonamenti verrà sospesa dall’11 Agosto al 21 Agosto, per permettere la prevendita dei biglietti per la gara.

L’A.C. ChievoVerona invita tutti i tifosi che intendono acquistare i biglietti online ad utilizzare esclusivamente il sito www.listicket.com , l'unico canale ufficiale ed autorizzato, e ricorda che l’acquisto su altre piattaforme di vendita non sarà in alcun modo tutelato nonché imputabile alla Società stessa".

MODALITÀ DI VENDITA

ONLINE, con la formula “Home Ticketing” sul sito www.listicket.com.

PUNTI VENDITA LISTICKET presenti sul territorio nazionale.

BIGLIETTERIA PARK A DELLO STADIO BENTEGODI, esclusivamente il giorno della gara, qualora fossero rimasti tagliandi disponibili, dalle ore 9.30 al fischio d'inizio della partita.

Al momento dell’acquisto è necessario esibire un documento d’identità valido (carta d’identità, Patente, Passaporto).

PUNTI VENDITA DI VERONA E PROVINCIA

Box Office Verona, Via Pallone 16, 37100 Verona.

Cartolibreria Ca di Cozzi, Largo Ca' di Cozzi 36, 37124 Verona.

Tabaccheria San Michele di Compagni Luca, Piazza Garibaldi 2, 37122 Verona.

Music Play, Via Sorte c/o Centro Commerciale 37047, San Bonifacio (Vr).

Music Shop, Via XXV Aprile 50, 37054 Nogara (Vr).

Gong, Via A.De Gasperi 12, 37012 Bussolengo (Vr).

Azimut, Via Roma 42, 37045 Legnago (Vr).

Tabaccheria Gulli Davide, Via Centro 153, 37125 Verona.

Ambrosi, Via Colonnello Fincato 47, 37131 Verona.

Tabaccheria Caneva, Via Primo Maggio 109, 37059 Zevio (Vr).

SETTORI E PREZZI

POLTRONISSIME: Intero € 150, Ridotti Donna, Over 60 ed Under 26 € 90, Ridotti Under 18 € 30.

POLTRONE: Intero € 70, Ridotti Donna, Over 60 ed Under 26 € 50, Ridotti Under 18 € 25.

TRIBUNA SUPERIORE : Intero € 60, Ridotti Donna, Over 60 ed Under 26 € 35, Ridotti Under 18 € 25.

CURVA NORD SUPERIORE LOCALI: Intero € 50, Ridotti Donna, Over 60 ed Under 26 € 35, Ridotti Under 18 € 25.

CURVA SUD SUPERIORE OSPITI: Intero € 50, Ridotti Donna, Over 60 ed Under 26 € 35, Ridotti Under 18 € 25.

TARIFFE RIDOTTE

DONNA: qualsiasi età.

OVER 60: nati prima del 19/08/1958.

UNDER 26: nati dopo il 19/08/1992.

UNDER 18: nati dopo il 19/08/2000.

I biglietti con tariffa Ridotti Under 18, per tutti i settori, sono acquistabili esclusivamente nei punti vendita Listicket presenti sul territorio nazionale. Non sono, quindi, disponibili online.

SETTORE OSPITI

I biglietti per il settore Ospiti, Curva Sud Superiore, sono in vendita al costo di € 50 (più diritti di prevendita), senza obbligo di tessera del tifoso fino alle ore 19 di Sabato 18 Agosto.

Sono previste riduzioni per Donne, Over 60, Under 26 ed Under 18.

Tale settore è acquistabile esclusivamente nei punti vendita Listicket presenti sul territorio nazionale.

Per i biglietti del settore Ospiti è vietato il cambio nominativo.

DIVERSAMENTE ABILI

I biglietti riservati ai tifosi diversamente abili sono esauriti. Nessun altro settore, oltre al Parterre Est, è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.