Il Chievo ci ripensa: salta il passaggio di Inglese al Napoli a gennaio?

Solamente da poche ore ha preso il via il calciomercato e già sembrano arrivare le prime sorprese, anche in casa Chievo Verona, dove a tenere banco è la situazione di Roberto Inglese.

In estate l'attaccante è stato venduto al Napoli, che lo ha lasciato in prestito al club della diga fino al mese di giugno 2018. Il nuovo infortunio di Milik però ha spinto i partenopei ad accelerare per avere subito il numero 45, che sembrava avere già le valigie in mano. Adesso però tutto sembra essere tornato in discussione: lo stesso giocatore in un'intervista ha candidamente confessato di non sapere se sarà all'altezza del club azzurro, ma soprattutto la scoietà clivense sembra essere intenzionata a fare dietrofront. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, i numerosi infortuni nel reparto avanzato e i recenti risultati negativi degli ultimi tempi, che hanno causato l'assottigliarsi del vantaggio sulla zona retrocessione, hanno fatto sorgere non pochi dubbi a Maran e dirigenza, mentre Sarri insiste per avere l'attaccante in vista degli impegni di campionato ed Europa League.

Ma in caso di partenza di Inglese, il Chievo potrebbe clamorosamente gettarsi su Giampaolo Pazzini. Il capitano dell'Hellas sembrava essere destinato al Torino, ma le ultime dichiarazioni di Cairo hanno raffreddato non poco la pista. Potrebbe essere il Pazzo quindi, poco utilizzato in questa stagione, l'eventuale innesto per Maran.