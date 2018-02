Giaccherini riparte dal Chievo. Frey prende la strada che porta in laguna

È stato un ultimo giorno di mercato movimentato anche in casa Chievo Verona, dove alla fine è arrivato quel rinforzo per il centrocampo tanto atteso da Rolando Maran.

Dal Napoli infatti, in prestito fino alla fine del campionato, è giunto Emanuele Giaccherini, che vestirà la maglia numero 17 e già dal 1° febbraio sarà a disposizione del tecnico sul campo di Veronello.

L'ex Juve è senza dubbio il fiore all'occhiello della campagna acquisti clivense, che ha visto arrivare dal Rad Belgrado il difensore classe 1997 Strahinja Tanasijevic, mentre dal Cukaricki è giunto in prestito Petar Micin, che si è aggregato alla Primavera.

Chi invece abbandona il club del diga è Nicolas Frey, che dopo aver difeso per anni i colori gialloblu, è andato in prestito al Venezia di Filippo Inzaghi fino al termine della stagione. Stessa formula che ha portato Luca Garritano a Carpi, nella serie cadetta, mentre Alejandro Rodriguez è rientrato dalla Salernitana per accasarsi all'Empoli fino al 30 giugno 2019.