Il Chievo si prende Giaccherini: il giocatore resta in gialloblu fino al 2021

L'A.C.ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'SSC Napoli le prestazioni sportive del centrocampista Emanuele Giaccherini, che ha firmato un contratto fino al 30/06/2021. Giaccherini, già protagonista con la maglia del ChievoVerona nella seconda parte della scorsa stagione, sarà già a disposizione di mister Lorenzo D'Anna dalla giornata di domani.

È arrivato ieri, 4 luglio, l'annuncio da parte della società veronese dell'ingaggio dell'ex Juve e Napoli, che sarà quindi anche nella prossima stagione un tassello importante sulla scacchiera di D'Anna.

Nel frattempo il ds Romarione continua a lavorare per trovare nuovi innesti in vista del prossimo campionato e al momento l'asse più "caldo" risulta essere quello Verona-Cagliari. Dopo l'approdo di Castro in Sardegna, si attende infatti la decisione di Ionita, che potrebbe tornare a Verona, stavolta però sponda Chievo, mentre per Marco Andreolli si tratterebbe della sua seconda avventura all'ombra della diga: il difensore infatti troverebbe poco spazio in rossoblu e potrebbe quindi rivestire la casacca veronese.