Il Chievo saluta Dainelli e Gobbi: i due veterani lasciano il club della diga

Con l'arrivo del mese di luglio, è giunto anche il tempo dei saluti per quei giocatori che non hanno rinnovato il proprio contratto con le rispettive società. E in casa Chievo gli addii sono stati dolorosi: Dario Dainelli e Massimo Gobbi infatti nella prossima stagione non giocheranno più all'ombra della diga.

🏅 Tre anni sempre al Massimo, su e giù per la fascia sinistra! 🚅



Dal primo giorno in gialloblù, sei sempre stato uno da @ACChievoVerona! 👏👏👏



In bocca al lupo @MassiGo18 💛💙 pic.twitter.com/pMfmJb4cH9 — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 2 luglio 2018

Il difensore centrale abbandona i colori veronesi dopo sei anni e mezzo di militanza, mentre il terzino era approdato nella città di Romeo e Giulietta nel 2015: entrambi sono stati lasciati liberi di accasarsi altrove, per svecchiare una rosa che nel passato campionato aveva l'età media più alta della Serie A.

🏅 Grazie di tutto Dario!



In 1' le emozioni che abbiamo vissuto insieme in sette anni di @SerieA_TIM 👏👏👏



💛💙 In bocca al lupo #Daino pic.twitter.com/xWokmnYBTE — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 2 luglio 2018

Nel frattempo, dopo la partenza di Castro, il Chievo Verona è alla ricerca del suo sostituto e proprio da Cagliari potrebbe arrivare Ionita, chiuso ora dallo stesso argentino: la stessa società sarda non opporrebbe resistenza alla partenza del moldavo e la squadra veronese aspetta di conoscere le intenzioni del giocatore.

Ma Giancarlo Romarione dovrà in qualche modo trovare anche dei sostituti di Dainelli e Gobbi, oltre ad un altro centrocampista, possibilmente di belle speranze.