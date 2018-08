Il Chievo Verona ha presentato Mauro Burruchaga. "Presto sarò al 100%"

È stato l'ultimo nuovo acquisto del mercato estivo del Chievo Verona, Mauro Burruchaga, figlio di Jorge Burruchaga, campione del mondo con l'Argentina di Maradona in Messico '86, tra l'altro segnando il gol decisivo della finale. Un cognome quindi che pesa sulle spalle del figlio Mauro, centrocampista classe '98, alla sua prima esperienza all'estero. "Qui a Verona mi sono subito trovato bene, mi hanno accolto molto bene", ha detto il neo gialloblu.

Oggi, 29 agosto, Mauro Burruchaga è stato ufficialmente presentato ed è stato inevitabile parlare del suo rapporto con il padre. "Anche lui ha giocato fuori dall'Argentina e mi ha dato molti consigli - ha dichiarato il giovane Burruchaga - Mi ha detto che i primi giorni sarebbero stati difficili, ma sto bene. Fin da piccolo mi sono abituato a giocare con la pressione del mio cognome e poi come giocatori siamo molto diversi, io e mio padre. Siamo entrambi centrocampisti, ma lui giocava più esterno mentre io sono più centrale e preferisco giocare più semplice". E in effetti dopo i primi allenamenti a Verona, Mauro Burruchaga è stato paragonato a Thiago Motta e lui ha dichiarato di ispirarsi a Fernando Redondo, regista argentino di centrocampo degli anni '90.

Quando è arrivato al Chievo, Burruchaga non era al massimo della condizione ed è al lavoro per essere al 100%. "Già in questa nuova settimana di allenamenti mi sento meglio e quindi penso che troverò la mia condizione ideale la prossima settimana". Quindi potrebbe tornare utile a Lorenzo D'Anna per la ripresa del campionato, dopo la sosta per la Nazionale.