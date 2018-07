Il Chievo Verona saluta Castro. L'argentino ritroverà Maran al Cagliari

Gracias por todo Lucas!

Il Chievo Verona ha salutato in spagnolo il suo centrocampista argentino Lucas Castro, ringraziandolo per le tre stagioni giocate con la maglia gialloblu. Per il giocatore di La Plata, soprannominato Pata, 95 presenze, 12 gol e 11 assist con il Chievo, ma dalla prossima stagione la sua carriera proseguirà a Cagliari. Castro ha firmato con gli isolani un contratto triennale e ritroverà in panchina il tecnico Rolando Maran.

Si è chiusa così nell'ultimo giorno di giugno la trattativa più chiacchierata del Chievo Verona in questo inizio di calciomercato. Finora il club della diga ha ufficializzato solo l'arrivo dell'attaccante Djordjevic, oltre ad alcune importati conferme come quella di Hetemaj. Mentre in uscita, oltre alla partenza di Castro, ci sono state anche quelle di Inglese al Napoli e Bastien allo Standard Liegi, più Dainelli e Gobbi a cui non è stato proposto alcun rinnovo contrattuale e quindi sono svincolati. Per il resto, il calciomercato clivense non offre grandi spunti, forse anche perché la società ora deve pensare alla grana delle plusvalenze fittizie.