Campionato italiano rally, altro podio per la coppia Scandola-D'Amore

Dopo il terzo posto conquistato al Rally di Sanremo, la coppia formata dal veronese Umberto Scandola e il suo navigatore Guido D'Amore si conferma ai vertici del campionato italiano rally anche al Targa Florio. In Sicilia è arrivata terza posizione assoluta, secondo posto tra gli equipaggi iscritti alla maggiore serie nazionale, dopo una gara caratterizzata dalle continue variazioni metereologiche che l'hanno resa appassionante fino agli ultimi chilometri. Superata questa sfida impegnativa si guarda verso la seconda parte del calendario con ottimismo in attesa anche delle gare su terra, tradizionalmente favorevoli a Fabia R5 e al suo equipaggio.

Questa edizione del rally Targa Florio si è dimostra estremamente insidiosa e difficile da interpretare. Ben otto piloti diversi si sono aggiudicati almeno una delle 16 prove speciali in programma e fino alla fine si è assistito a una grande sfida per il podio con repentini cambi di posizione. Era facile commettere un errore, ma era altrettanto importante conquistare punti per continuare a rimanere in lizza per il titolo 2018. Con questo spirito Umberto Scandola e Guido D'Amore si sono difesi quando la scelta degli pneumatici non era ideale, per attaccare quando le regolazioni erano più congeniali per scalare la classifica. Una tattica proficua che ha permesso al pilota veronese e al navigatore ligure di recuperare posizioni su posizioni e dopo un avvio guardingo.

In tanti anni che io e Guido corriamo con vetture da assoluto non ci era mai capitato di affrontare una gara così insidiosa - ha raccontato Scandola - Il tempo bizzarro cambiava anche all'interno della stessa prova e ci sono stati dei momenti dove qualcuno ha guadagnato secondi e altri li perdevano e viceversa. Un alternarsi di situazioni molto complicate e di difficile interpretazione amplificate dal fondo sconnesso e dall'asfalto lucido. Era fondamentale tenere alta la concentrazione e limitare i rischi, ma è stato maledettamente difficile. Alla fine abbiamo conquistato un podio e devo ringraziare tutti: dal mio navigatore ai tecnici del team che ci hanno supportato nella strategia di gara e nella scelta degli pneumatici migliori. Alla fine la confidenza e l'ottimo assetto ci ha permesso di raggiungere un grande risultato e siamo molto contenti dei punti conquistati. Adesso guardiamo alla seconda parte del campionato con ottimismo. Dopo le prime tre delle otto gare in calendario siamo terzi, a soli due punti dal secondo.

Ora qualche settimana di pausa, inframmezzata da una serie di test per affinare ulteriormente la vettura, e il campionato italiano di rally sarà di scena all'isola d'Elba dal 24 al 26 maggio.