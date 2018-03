A Verona il più importante evento internazionale di scherma giovanile

Sono stati presentati ieri, 21 marzo, nel salone d'onore del Coni, i Campionati del Mondo di scherma per le categorie Cadetti e Giovani, che si svolgeranno a Verona dall'1 al 9 aprile al Cattolica Center di via Germania. In pedana saliranno oltre 1.250 atleti in rappresentanza di 130 Paesi.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso e il presidente del comitato organizzatore Luca Campedelli.

L'evento di Verona sarà il più importante per la scherma giovanile internazionale e, soprattutto, sarà la rassegna internazionale che coinvolge il numero più elevato di partecipanti e di nazioni. 40 i ragazzi e le ragazze convocati per rappresentare l'Italia, di cui 11 veneti, che affronteranno una nuova sfida dopo l'ottima spedizione ai Campionati Europei Cadetti e Giovani svoltasi a Sochi, in Russia, che ha portato un totale di 20 medaglie.

Nove le giornate di gara, tre per ogni specialità: spada, sciabola e fioretto.