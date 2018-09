"Passione ovale", partita la campagna abbonamenti del Verona Rugby

È scattata alle 15 di ieri, 3 settembre, la campagna abbonamenti del Verona Rugby. "Passione Ovale", queste le parole scelte per richiamare i tifosi a sottoscrivere la tessera che permette di vedere le partite che i veronesi in maglia antracite giocheranno nella massimo campionato italiano di rugby, il Top 12.

L'invito è a credere in questa realtà, sostenendola con la presenza al Payanini Center di via San Marco, incitando con forza i ragazzi che scendono in campo - fa sapere il Verona Rugby - Chi non ha ancora provato l'emozione del rugby, la sua tradizione che mescola spettacolo e disciplina, sacrificio e correttezza, ha una grande occasione, perché Verona si potrà confrontare con le migliori compagini nazionali.