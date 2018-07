"Insieme siamo più forti", la campagna abbonamenti del Chievo Verona

Continuerà fino al 26 luglio, la prima fase campagna abbonamenti del Chievo Verona, quella riservata ai vecchi abbonati che vogliono rinnovare senza cambiare posto. Il 27 e il 28 luglio sono invece i giorni dedicati ai vecchi abbonati che invece vogliono cambiare posto. Dal 30 luglio in poi, la campagna abbonamenti sarà aperta a tutti.

Quest'anno, la campagna abbonamenti del Chievo Verona ha come slogan "Insieme siamo più forti". I prezzi dell'abbonamento vanno dai 180 euro in Curva Nord ai 420 euro delle Poltronissime, con sconti previsti per donne, over 60, under 23 e under 18. Prezzi speciali anche per gli abbonamenti "Famiglia", insieme a tanti altri tipi di promozioni consultabili qui.

La fidelity card "Noi del Chievo" è il supporto obbligatorio sul quale viene caricato il nuovo abbonamento. La tessera viene rilasciata immediatamente al momento della sottoscrizione, presentando la carta d’identità e una fototessera. La fidelity card è gratuita per i nuovi abbonati, ha invece un costo di 10 euro per gli abbonati che devono rinnovarla in quanto scaduta o smarrita.

L'abbonamento al Chievo Verona si può sottoscrivere al Bottagisio Sport Center oppure online su Listicket.

Intanto, la squadra ha vinto le prime due amichevoli giocate durante il suo ritiro in Val di Pejo. "Le prime impressioni sono positive - ha commentato il tecnico gialloblu Lorenzo D'Anna - I ragazzi si sono mossi bene e hanno fatto bene quello che avevano preparato. Sono molto contento. Penso che il 4-3-3 sia il modulo che riesce a valorizzare di più sia i singoli che la squadra, ma potremmo anche cambiarlo durante la stagione, in base all'avversario".

Infine, il club ha comunicato l'accordo trovato con il portiere Andrea Seculin che ha rinnovato il suo contratto con il Chievo nel giorno del suo 28esimo compleanno.